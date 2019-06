Da ceppaia a opera d'arte: nuova scultura UrbArt nel giardino della scuola dell'infanzia

Continua il progetto "UrbArt - Dare nuova forma alla città": mercoledì 5 giugno è stata infatti inaugurata una nuova scultura nel cortile della scuola dell’infanzia Bertacchi. La scultura è opera dell’artista Lara Steffe, che ha realizzato Smart-is: la signora Smarties ha tanti bollini colorati come i bambini, tutti diversi, li accoglie tutti e li porta con sé.

Verde e arte

«Con insegnanti e genitori abbiamo festeggiato la fine dell’anno scolastico inaugurando assieme la scultura che da qualche tempo li incanta – spiega l’assessora al Verde, Chiara Gallani che ha inaugurato la scultura assieme alla dirigente scolastica Elisabetta Doria– I bambini la abbracciano, la baciano. Durante la realizzazione hanno regalato all'artista i disegni con la loro visione del suo lavoro e lei li ha stimolati a disegnare e usare il più possibile la fantasia. Anche con questa nuova tappa il percorso padovano UrbArt con le sculture a cielo aperto ci consente di tenere la memoria degli alberi persi e trasformarli in bellezza».

UrbArt

Il progetto "UrbArt - Dare nuova forma alla città" intende trasformare in sculture le ceppaie degli alberi che hanno concluso il proprio ciclo di vita e che non possono, per vari motivi, essere sostituiti da nuovi alberi nello stesso luogo. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo tramite il bando CulturalMente, è ideato dalle associazioni Marga pura e Teatro invisibile, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Padova e il coinvolgimento del liceo artistico Selvatico ed il liceo scientifico Curiel.