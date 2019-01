Lavoro e immigrazione, un valore aggiunto che diventa realtà grazie alla Scuola edile

Si è svolta sabato mattina nella sede di via Basilicata della Scuola edile Cpt di Padova la cerimonia di consegna dei diplomi a ragazzi e adulti, oltre che agli otto richiedenti asilo del Progetto Rondine dello Sprar - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati promosso dal Comune.

La cerimonia

Alla presenza della presidente Silvana Mason e della vice Rosanna Tosato oltre che del vice sindaco Arturo Lorenzoni, si è parlato si scuola, lavoro e formazione. In un'ottica del tuto particolare, come è quella che contraddistingue la Scuola edile, fiore all'occhiello dell'istruzione padovana nel settore. Un istituto che ha saputo reinventarsi, aprendosi all'esterno con una moltitudine di fruttuose collaborazioni con enti e amministrazioni comunali. Una lunga serie di sfide e progetti che proseguiranno anche per il prossimo anno, con un unico filo conduttore: creare dei professionisti che siano formati e adatti per fornire un contributo d'eccellenza alle imprese del territorio.

Il Progetto Rondine

Tra questi ci sono anche gli stranieri seguiti dallo Sprar, che oggi hanno ricevuto il tanto atteso attestato dopo il corso professionalizzante. Vengono dall'Africa, dall'India, dall'Est Europa. La maggior parte è arrivata in Italia con la famiglia al seguito in cerca di fortuna. Tutti sono richiedenti asilo. Questo diploma è un primo passo fondamentale per ottenere un posto di lavoro e potersi inserire a tutti gli effetti nel tessuto economico e sociale della zona. Un passaggio fondamentale all'insegna dell'inclusione, hanno sottolineato sia Lorenzoni che i rappresentanti della scuola e del progetto. Cinque di loro cominceranno a breve un tirocinio specifico, un'ulteriore sfida.