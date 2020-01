Cercasi hostess e steward: arriva a Padova il “Recruitment day” della famosa compagnia aerea

I requisiti? Rigidi ma non troppo. Quindi tentar non nuoce. Soprattutto se volare è una delle vostre passioni: arriva anche a Padova il “recruitment day” del gruppo Emirates, compagnia aerea di fama mondiale.

I requisiti

Alla ricerca di hostess e steward, Emirates organizza una selezione del personale giovedì 9 gennaio alle ore 9 all'hotel Crowne Plaza di via Po a Padova. Un primo “step” in vista di un'eventuale futura assunzione, ma per poter partecipare al “recruitment day” e diventare assistenti di volo bisogna essere in possesso anche di determinati requisiti fisici: almeno 21 anni di età, altezza minima di 1.60, riuscire a raggiungere i 212 centimetri con le braccia alzate in punta di piedi, nessun tatuaggio in vista e possedere un adeguato indice di massa corporea (Bmi). Se rientrate in questi parametri e conoscete molto bene la lingua inglese allora non vi resta che provarci: tutte le informazioni utili sono disponibili a questo link.