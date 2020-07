Semaforo in tilt in corso Milano: caos tra gli automobilisti e traffico a rilento

Prima il rosso, poi il verde e quindi tutte e tre le luci contemporaneamente. Il tutto nel giro di due secondi, a intermittenza e in rapida successione. Ed è subito caos: in tilt il semaforo di corso Milano all'incrocio con via San Pietro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tilt

È successo nella mattinata di mercoledì 22 luglio, intorno alle ore 10: la sgradita sorpresa ha mandato in confusione i molti automobilisti che transitano per la trafficata direttrice che porta al centro storico, creando un'inevitabile rallentamento della circolazione.