Inclusione, democrazia, sviluppo sociale: nuovi progetti di Servizio Civile all'università

Sono freschi di inaugurazione sedici progetti di Servizio Civile Universale promossi dall’università di Padova e vari enti partner tra i quali alcuni Comuni padovani (Borgoricco, Camposampiero, Due Carrare, Ponte San Nicolò, Santa Giustina in Colle, Torreglia), l’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti, la Casa di soggiorno e pensionato della Città Murata - Ipab di Montagnana e il Musme. Progetti che interesseranno 73 operatrici e operatori volontari di Servizio Civile.

Di cosa si parla

Si legge sulla pagina dell'Università patavina: «Il Servizio Civile Universale permette di dedicare un anno della propria vita a un impegno solidale nei confronti del prossimo, in modo da contribuire alla difesa non violenta della Patria e allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese». Si può accedere ai progetti partecipando ai bandi pubblicati da parte del dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale. Nell'ateneo sono stati attivati dal 2002 oltre centodieci progetti che hanno coinvolto circa mille volontari.

Formazione e conoscenza

«Il Servizio Civile è uno dei servizi di qualità con cui l’ateneo può attuare l’inclusione» spiega la professoressa Laura Nota, delegata per l’inclusione e la disabilità «Partecipando sarà possibile sviluppare competenze, conoscere sistemi organizzativi interni ma anche degli enti del territorio con un alto valore formativo e professionalizzante. Il Servizio Civile matura la consapevolezza di essere parte di una comunità permettendo di fare qualcosa per gli altri percorrendo un cammino di solidarietà della durata di un anno. Aiuta a diventare più consapevoli, più responsabili, è occasione di conoscenza, di maturazione e di inclusione». «Il Servizio Civile permette di esercitare la cittadinanza democratica, concetto che si aggancia alla Magna Charta dei diritti umani» aggiunge il professor Marco Mascia, direttore del Centro di ateneo per i diritti umani Papisca «Ha un rilievo costituzionale da una parte ed è risultato di impegno ed esercizio di coerenza e fedeltà ai valori umani universali di cittadinanza attiva e democratica dall’altra».

Una lunga collaborazione

L’università di Padova sottolinea la propria sensibilità nel tempo al Servizio Civile, prima con gli obiettori di coscienza, poi con il Servizio Civile Nazionale e adesso con quello Universale. L’impegno dell’ateneo si attua anche in altri contesti, tra cui la consulta per il Servizio Civile Regionale. L’impegno verso il Servizio Civile rientra anche nella terza missione dell'istituzione: accanto ai due obiettivi fondamentali della formazione e della ricerca, l'università opera per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società.