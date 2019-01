Utile, e pure gratis: torna il servizio di marchiatura per le biciclette

Per ritrovarla più facilmente. Qualora servisse: torna il servizio di marchiatura gratuita per le biciclette, gestito dal Comune di Padova in collaborazione con gli Amici della bicicletta.

La marchiatura

Il popolare servizio (sono quasi 15mila le bici già “punzonate” all'ombra del Santo) riparte il 12 gennaio: ogni sabato dalle ore 10 alle 12 in viale Codalunga 1 bis, sarà possibile marchiare la propria bicicletta con un sistema che da una parte scoraggia i furti e dall’altra dà la possibilità di recuperare il proprio mezzo in caso di furto o smarrimento. Il servizio di marchiatura è gratuito: è sufficiente presentarsi con un documento valido e il codice fiscale, nonché compilare un modulo - ritirabile direttamente in viale Codalunga - su cui è è importante segnare il numero del telaio, che si può trovare sul tubo di sterzo, ai lati del nodo sella o sotto al nodo del movimento centrale.

La “BiciCard”

Al proprietario, una volta registrata e marchiata la bicicletta, viene consegnato un badge personalizzato chiamato "bicicard". La "bicicard" deve essere conservata dal proprietario della bicicletta e consegnata all'eventuale utilizzatore abituale del mezzo. In caso di vendita o cessione della bicicletta il nuovo proprietario può scegliere se conservare la "bicicard" con i dati del precedente proprietario o ristamparla e marchiare la bicicletta con il nuovo codice fiscale. In caso di smarrimento della "bicicard" è possibile richiedere la ristampa con un costo di 2 euro. Come nel 2018 anche quest’anno saranno previste, oltre alle marchiature ordinarie il sabato mattina, delle marchiature straordinarie di cui è in via di definizione il programma.