Sfalcio dell'erba a Padova, iniziati gli interventi in tutti i quartieri cittadini

Sono partiti questa settimana in tutta l’area cittadina i primi sfalci dell’erba, che proseguiranno anche la prossima settimana. Il programma degli interventi è stato stilato dal Settore Verde secondo gli accordi quadro costruiti già lo scorso anno sia per quartiere che tipo di azioni. Sono coinvolte diverse ditte e cooperative suddivise nelle squadre operative che hanno confermato la possibilità di lavorare in questo momento e prevede i primi interventi in tutta la città.

Il commento

Afferma Chiara Gallani, assessora al verde del Comune di Padova: «Continuiamo a prenderci cura della città. Se possibile con più passione di prima, perché non è semplice per nessuno lavorare in queste condizioni e per questo un altro ringraziamento alle ditte e alle cooperative, oltre che al personale del Settore Verde, è doveroso. Ovviamente in questo momento gli interventi sono soggetti a variazioni e imprevisti dell’ultimo minuto, dovute purtroppo all’emergenza che stiamo vivendo. Non escludo quindi che il calendario, aggiornato settimanalmente e comunicato anche alle Consulte di Quartiere, subisca qualche piccola modifica o rallentamento, sarà nostra cura monitorare e fare quotidianamente un punto per comprendere se le operazioni si stanno svolgendo al meglio ed eventualmente intervenire dove possibile. Purtroppo non potremo goderci al meglio e insieme le nostre aree verdi curate, ma per noi è strategico e necessario continuare a prendercene cura. Lavoriamo per mantenere la città pulita e bella, come le nostre case, pronta per essere vissuta appieno da tutti i cittadini».

Gli interventi

Questo l'elenco completo degli sfalci, divisi per quartiere:

Quartiere 1. Il programma operativo per la settimana 23-29 marzo 2020 prevede interventi nelle seguenti aree: Prato della Valle, Roseto di Santa Giustina, via Marghera-Sanmicheli, via Manzoni, Giardino Pontecorvo, Porta S. Giovanni, Porta Savonarola, piazza Mazzini, piazza Castello, via Dimesse, piazza Delia.

Quartiere 2. lI programma operativo per la settimana prossima prevede interventi di manutenzione nelle seguenti aree: via Fornace Morandi, via Schiavone, parco Morandi, zona Pontevigodarzere.

Quartiere 3. Questa settimana le squadre lavoreranno nelle seguenti aree: Torre, via Vigonovese (comprese tutte le vie laterali) e zona Camin, zona Granze sud (poi proseguiranno su Mortise nel fine settimana o inizio settimana prossima).

Quartiere 4. L'intervento è previsto a: Salboro, Guizza (dove si continuerà la settimana prossima).

Quartiere 5. Intervento previsto a: Mandria, via Armistizio e vie laterali, Basso Isonzo da venerdì per continuare la settimana prossima.

Quartiere 6. I lavori sono stati avviati con la seguente programmazione: Altichiero e Sacro Cuore, Brusegana per poi proseguire la settimana prossima con l'ultimazione di Brusegana e l'avvio di Chiesanuova.

Sono stati inoltre sfalciati gli svincoli di Padova Ovest, lo svincolo dello Stadio Euganeo e si sta proseguendo sui maggiori svincoli cittadini. Gli sfalci dei cigli stradali verranno avviati nei prossimi 7-10 giorni.

