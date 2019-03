Siccità, l'aiuto arriva dal fiume Adige: paratie aperte per irrigare oltre 82mila ettari di campagna

Inizia la stagione irrigua per il Consorzio Leb, che aprirà le paratie venerdì 15 marzo per consentire, attraverso i Consorzi di Bonifica di primo grado (che costituiscono il Leb) Adige Euganeo, Alta Pianura Veneta e Bacchiglione, di irrigare oltre 82mila ettari di campagna nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia. Sono, infatti, 102 i comuni veneti che beneficiano del sistema irriguo Leb.

L'aiuto

Nel corso della passata stagione - ed in particolare durante i mesi invernali - è stata realizzata una serie di interventi di carattere tecnico e funzionale ordinari e straordinari, usufruendo anche di finanziamenti regionali, per la messa in sicurezza, manutenzione e ripristino della rete di distribuzione di acqua del canale affinché il flusso delle acque sia continuo e costante. Evidenzia Moreno Cavazza, presidente del Consorzio Leb: «Nonostante il periodo sia siccitoso e non piova da oltre un mese, il livello del fiume Adige, da cui deriva l’acqua che gestiamo, consente la derivazione della portata concessa in questa stagione, che è di 12 metri cubi al secondo e progressivamente in aumento fino a massimi 34 metri cubi al secondo nei mesi estivi. Infatti, in questi giorni, la portata media dell’Adige a Trento, che rappresenta il nostro punto di riferimento, è di 120 metri cubi al secondo. Per ora quindi non ci sono problemi ad approvvigionare i Consorzi di Bonifica a noi collegati ma è importante un cambiamento climatico a breve con piogge. Se la siccità dovesse persistere, le portate del fiume Adige e quindi anche del canale Leb beneficeranno dello scioglimento stagionale della masse nivali. È pertanto prematuro andare con previsioni climatiche a lungo termine ma teniamo costantemente monitorata la situazione”.