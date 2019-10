Per contrastare furti e atti di vandalismo: sei nuove telecamere in due cimiteri dell'Alta

Continuano gli investimenti e gli interventi per rendere Carmignano più sicura, azioni che si susseguono dal 2014 e che hanno impegnato i bilanci per oltre 500 mila euro come spiega il sindaco Alessandro Bolis: «Fin dal 2014 abbiamo intrapreso azioni per aumentare il livello di sicurezza nel nostro territorio, dall’aumento degli impianti di videosorveglianza ai varchi per il controllo targhe, dall’incremento del numero degli agenti di Polizia locale, passati da uno a quattro, all’introduzione della vigilanza armata, del Controllo di Vicinato e del Vigile di Quartiere».

Telecamere nei cimiteri

Ultimo intervento in ordine di tempo l’installazione di sei nuove telecamere di videosorveglianza nei due cimiteri del Comune. «Un intervento che risponde ad una precisa domanda della cittadinanza - spiega il vicesindaco Eric Pasqualon - infastidita dai furti e dagli atti di vandalismo che si susseguono nei nostri due cimiteri. Installeremo quattro telecamere nel cimitero del Capoluogo e due in quello di Camazzole, con un investimento di oltre 48 mila euro, che ci permetterà di acquistare anche quattro nuovi varchi per la lettura targhe». Le nuove telecamere si aggiungono così alle 16 già installate, che, insieme ai 12 varchi di controllo dei veicoli in transito, hanno permesso alle forze dell’ordine di risolvere indagini di polizia giudiziaria e di consegnare alla giustizia molti soggetti responsabili di reati e rapine. Conclude Pasqualon: «Le telecamere in corso di installazione coprono a 360° le aree monitorando più direzioni simultaneamente e possono fare panoramiche o fornire immagini con dettagli precisi. Saranno integrate al sistema comunale di videosorveglianza tramite link radio».