Il sindaco di Vo': «Lavoriamo per garantire i servizi essenziali». E fa un passo indietro sui "cinesi" e il derby

Circolava su alcuni media il racconto fatto dal sindaco di Vo' Euganeo che spiegava l'arrivo del coronavirus in paese, sarebbe stato portato presumibilmente da un gruppo di cinesi che avrebbero guardato il derby Inter Milan in un bar del paese. E' una delle prime cose che chiediamo al sindaco, Giuliano Martini che fa una mezza retromarci e spiega che ancora non è stato individuato chi ha portato il virus a Vo'. «Si sta indagando e si stanno facendo tutti gli accertamenti». Quindi non sappiamo ancora chi ha portato il virus? «Non ancora».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è certo abituato a tanta attenzione, Giuliano Martini, che si è invece ritrovato tutto di un tratto, suo malgrado, sotto la luce dei riflettori. «Per quindici giorni chiusura totale di isolamento. Rimangono i servizi essenziali che devono funzionare e abbiamo messo punto le linee guida».