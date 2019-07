Per accedere ai servizi della pubblica amministrazione con un click: il Comune di Padova attiva Spid

Il Sistema pubblico di identità digitale - Spid (promosso a livello nazionale dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID) permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica amministrazione con un'unica identità digitale (la stessa username e password).

I servizi abilitati

Attraverso Spid è possibile effettuare, ad esempio, prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, pratiche d'impresa, verificare la propria situazione contributiva ed accedere a qualsiasi servizio che richieda un'autenticazione. A questo link l'elenco dei servizi abilitati Spid

Come richiedere l'identità Spid

Le credenziali Spid sono rilasciate dai gestori di identità digitale (identity provider), accreditati dall'AgID - Agenzia per l'Italia Digitale, che forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. A questo link trovate tutte le informazioni su come ottenere lo Spid.

Spid nel Comune di Padova

Il Comune di Padova, con l'obiettivo di proseguire nel percorso di semplificazione del rapporto con i cittadini, attiva dal 17 luglio Spid per l'accesso ai seguenti servizi digitali:

Istanze online per la richiesta di:

Zona a traffico limitato,

Sportello unico per le attività produttive - Suap,

Bandi, avvisi e proposte dei cittadini,

Commercio, territorio e lavori pubblici,

Sportello unico edilizia residenziale - Sue,

Concorsi online.

GASeO per la richiesta e la gestione delle autorizzazioni di manomissione ed occupazione del suolo pubblico.

I cittadini, quindi, che non possiedono già le credenziali di accesso ai servizi online sopra indicati ma che desiderano utilizzarli devono necessariamente dotarsi di una identità digitale Spid. Il Comune di Padova estenderà gradualmente Spid per l'accesso a tutti i servizi online. nei giorni 15 e 16 luglio, per i servizi online sopra indicati, non sarà possibile effettuare nuove registrazioni. Sarà possibile operare nei siti Istanze online e GASeO, nei giorni sopra indicati, solo per chi ha già effettuato la registrazione.