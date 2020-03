Raccolta rifiuti porta a porta ad Arcella Est, avvio posticipato ad autunno: le motivazioni

E rinvio (forzato) fu: il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta all’Arcella Est, che sarebbe dovuto iniziare il primo giugno, scatterà in autunno.

Lo slittamento

Spiega Chiara Gallani, assessore all'ambiente del Comune di Padova: «In questi giorni doveva entrare nel vivo la campagna informativa con incontri pubblici e assemblee di condominio, che al momento sono state sospese. Dovendo riprogrammare l’attività abbiamo deciso di far slittare anche la data dell’inizio del porta a porta, per osservare le tempistiche adeguate per implementare un servizio che coinvolgerà 19 mila residenti e 10.300 utenze. Per questo la raccolta porta a porta arriverà all’Arcella Est in autunno». A inizio marzo sarebbe dovuta partire la consegna del kit informativo alle famiglie residenti all’Arcella Est mentre a metà del mese erano previsti gli infopoint itineranti e le assemblee pubbliche, che invece al momento non possono essere programmate. La campagna informativa partirà dunque a ridosso dell'implementazione del servizio, mentre l’attività organizzativa non si ferma. Conclude Chiara Gallani: «Stiamo proseguendo con sopralluoghi e incontri con gli amministratori di condominio e i privati. Prosegue il lavoro preparatorio, un filo diretto tra Amministrazione Comunale, AcegasAps Amga, amministratori di condominio privati per implementare il nuovo servizio nella maniera migliore».