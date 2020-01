Smog e limitazioni del traffico, Pm10 due volte oltre il limite: da giovedì 9 "semaforo rosso"?

Allarme rosso. Come il colore del livello che a partire da giovedì 9 gennaio potrebbe portare a ulteriori limitazioni dal punto di vista del traffico: Padova soffa causa smog

Semaforo rosso

I dati parlano chiaro: con le rilevazioni di martedì 7 gennaio (viale Internato Ignoto 114 µg/m3 , via Carli 107 µg/m3 , Arcella 103 µg/m3 e Mandria 98 µg/m3 ) è stato raggiunto il nono giorno consecutivo di superamento del limite di Pm10 a Padova. E alla luce dell'assenza di precipitazioni le centraline segnaleranno lo sforamento anche mercoledì 8 gennaio. Con una conseguenza: dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 di Pm10 scatta, infatti, il livello rosso per quanto concerne le limitazioni del traffico. Ovvero sarà vietata tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.30 la circolazione degli autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1, autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE. Stop quindi, anche ai veicoli commerciali diesel Euro 4, ma in questo caso "solo" dalle ore 8.30 alle ore 12.30.