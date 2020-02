Smog e limitazioni del traffico, weekend di libera circolazione: permane il semaforo verde

Sopra il limite, ma in misura minore rispetto ai giorni scorsi. E la situazione potrebbe anche migliorare nel weekend: permane fino a lunedì 17 febbraio compreso il livello verde di allerta in relazione alle limitazioni del traffico.

I dati

Nella giornata di mercoledì 12 febbraio le centraline Arpav hanno rilevato 70 µg/m3 in viale Internato Ignoto, 68 µg/m3 all'Arcella, 63 µg/m3 alla Mandria e 60 µg/m3 in via Carli.