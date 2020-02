Smog e limitazioni del traffico, Pm10 da tre giorni sotto il limite: permane il semaforo verde

Appena sotto il limite. Quindi quanto basta per il via libera: col Pm10 sotto i 50 µg/m3 permane fino a giovedì 17 febbraio il livello verde per quanto riguarda le limitazioni del traffico.

I dati

La conferma arriva dal bollettino Arpav diramato lunedì 17 febbraio e che per stabilire il colore del "semaforo" si basa sulla centralina della Mandria, che venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio ha fatto registrare rispettivamente 44, 44 e 48 µg/m3. Diverso ma di poco il discorso per le centraline dell'Arcella e di viale Internato Ignoto, che domencia 16 hanno superato di poco il limite raggiungendo rispettivamente 56 e 53 µg/m3.