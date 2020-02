Smog e limitazioni del traffico, almeno una buona notizia: permane il semaforo verde

Avremmo preferito fosse relativa al Coronavirus. Ma rimane comunque una buona notizia: permane fino a giovedì 27 febbraio compreso il livello verde per quanto riguarda le limitazioni del traffico.

I dati

Il tutto nonostante il responso delle centraline Arpav, che domenica 23 febbraio - dopo due giornate consecutive sotto al limite - hanno superato i 50 µg/m3 di Pm10, toccando quota 67 all'Arcella, 66 in viale Internato Ignoto e 63 in via Carli e alla Mandria.