L'aiuto ai terremotati? Grazie alle... forchette: l'iniziativa de “La Folperia” per Muccia e Camerino

Un gesto semplice. E un cuore grande: questa è una storia di solidarietà, e il protagonista è una delle “istituzioni culinarie” di Padova.

L'iniziativa

Il suo nome è Max, ed è il proprietario de “La Folperia”, famosissimo e frequentatissimo “banchetto” in piazza della Frutta. Tutto ruota intorno alla sua grande amicizia con Roberto Santacchi, da pochi giorni ex presidente del Rotary Club di Camerino, comune in provincia di Macerata gravemente colpito dal terremoto del 2016. Max decide di dare una mano, a modo suo: nel dicembre 2018 vende agli avventori un pack comprensivo di forchetta e salvietta al costo simbolico di un euro spiegando che il ricavato andrà tutto in beneficenza a Muccia e Camerino. Gli amanti di folpi e bovoletti non si fanno pregare, e in un mese vengono raccolti 1.700 euro.

La consegna

Il resto è storia recente: i ragazzi de “La Folperia” si sono recati proprio a Muccia per l'inaugurazione della nuova scuola primaria e dell'infanzia “E. De Amicis”, promossa da Andrea Bocelli Foundation e costruita grazie anche a quei 1.700 euro. Perché ogni piccolo gesto è in realtà un grande gesto.