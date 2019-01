Quando basta andare al cinema per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo in Veneto: l'iniziativa

«C’è un motivo in più per andare al cinema mercoledì 16 gennaio: le sale cinematografiche che aderiscono all’iniziativa promossa da Regione e Agis destineranno, infatti, parte dell’incasso di quella giornata alle popolazioni del Veneto colpite dal maltempo nei mesi di ottobre e novembre 2018». L’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari, rinnova l’invito ad aderire all’iniziativa di solidarietà, denominata “Veneto in ginocchio”, che vede protagonista il variegato mondo della cultura e dello spettacolo.

L'elenco dei cinema coinvolti

Sono ben 27 i cinema e i multisala veneti che aderiscono all'iniziativa, di cui 7 a Padova. Ecco l'elenco completo:

- Cinema Piccolo Teatro, Padova;

- Multisala MPX, Padova;

- Multisala Porto Astra, Padova;

- Multisala Astra, Padova;

- Cinema Rex, Padova;

- Il Lux, Padova;

- Cineplex Dream Park, Due Carrare (Pd);

- Multisala La Petite Lumière, Belluno;

- Cinema Eden, Cortina D'Ampezzo (Bl);

- Multisala Politeama, Badia Polesine (Ro);

- Multisala G. Melies, Conegliano (Tv);

- Multisala Italia, Montebelluna (Tv);

- Cinema Cristallo, Oderzo (Tv);

- Multisala Manzoni, Paese (Tv);

- Multisala Edera, Treviso;

- Multisala Corso, Treviso;

- Multisala Hesperia, Castelfranco Veneto (Tv);

- Cinema Dante, Mestre (Ve);

- Multisala Verdi, Cavarzere (Ve);

- Multisala Candiani, Mestre (Ve);

- Multisala Palazzo, Mestre (Ve);

- Cinema Teatro, Mirano (Ve);

- Multisala Metropolis, Bassano del Grappa (vi);

- Cinema Odeon, Vicenza;

- Cinema Alcione, Verona;

- Multisala Cristallo, San Bonifacio (Vr);

- Cinema Campana, Marano Vicentino (Vr).

«Grande sensibilità e generosità»

Franco Oss Noser, presidente Unione Agis Triveneta, sottolinea: «Le imprese associate all’Agis si sono prontamente affiancate all’iniziativa della Regione del Veneto, confermando la stretta vicinanza del mondo dello spettacolo ai bisogni, problemi ed emozioni del territorio». Conclude l'assessore Corazzari: «Ringrazio l’Agis e le tante imprese del settore che hanno confermato una volta di più la propria sensibilità e generosità: con il loro aiuto sarà possibile far confluire nel conto corrente della Regione del Veneto ulteriori risorse che serviranno a finanziare interventi di sostegno alle aree colpite dagli eventi calamitosi dei mesi scorsi».