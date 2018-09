Tutti di corsa per Oncoematologia Pediatrica: torna “IPERrun for Children”

Il serpentone giallo sta tornando, ed è pronto a colorare le strade di Albignasego. Per fare del bene: domenica 16 settembre torna la IPERrun for Children, la corsa di beneficenza promossa dal Centro Commerciale Ipercity per raccogliere fondi a favore dei bambini e dei ragazzi ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova.

Gli orari

Giunta alla 3ª edizione e diventata ormai un appuntamento immancabile per runner, appassionati e famiglie, la corsa inizierà alle ore 11.00, con partenza e arrivo al Centro Commerciale. La novità di quest'anno riguarda il percorso: i partecipanti potranno scegliere due itinerari di lunghezza diversa: 8 km per i più sportivi, 4 km per coloro che vorranno contribuire alla causa facendo una piacevole camminata.

Il progetto benefico

Come di consueto, tutti coloro che prenderanno parte alla corsa contribuiranno a aiutare il reparto di Oncoematologia Pedriatica di Padova, in cui sono ricoverati bambini affetti da gravi forme di tumori e di leucemie. In particolare, questa edizione sosterrà l'istruzione e la formazione dei ragazzi della Teen Zone, la nuova area del reparto dedicata ai pazienti adolescenti, recentemente inaugurata. Il Centro Commerciale Ipercity, infatti, coprirà interamente i costi della manifestazione, permettendo così di devolvere tutti i proventi delle iscrizioni a Team for Children ONLUS, associazione impegnata da anni a sostegno di pazienti e famiglie del Reparto. Nelle edizioni precedenti sono stati raccolti oltre 10mila euro, donati per finanziare la Teen Zone e il progetto di Screening Neonatale sulla Drepanocitosi per i neonati a Padova.

Il percorso

La corsa avrà inizio alle ore 11 dal parcheggio del Centro Commerciale Ipercity, dove è previsto il raduno dei partecipanti prima della partenza. Due i percorsi previsti: 8 km e 4km, entrambi con arrivo al parcheggio di Ipercity, dove saranno previsti i festeggiamenti e le premiazioni di rito, fino alle 13.30 circa. La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione meteorologica.

Iscrizioni e pacco corsa

Il costo di iscrizione è di 10€ a persona. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.iperrun.it, dove è possibile compilare l’apposito modulo per prendere parte alla corsa. Ci si può iscrivere anche di persona presso il banchetto di Team for Children ONLUS che verrà allestito venerdì 14 e sabato 15 settembre, dalle 10.30 alle 19.30, presso la galleria del Centro Commerciale Ipercity. In alternativa, sarà possibile iscriversi anche la mattina del 16 settembre, a partire dalle 9.00, presso i desk situati nel parcheggio del Centro Commerciale. Prima ci si iscrive, meglio è: i primi 1000 iscritti riceveranno il pacco corsa esclusivo con la maglietta ufficiale della IPERrun 2018, una borraccia, una bibita energetica e uno snack offerti da Interspar. I primi 500, invece, avranno diritto anche ad un buff Sportler e a un paio di occhiali da sole.

Intrattenimento

Anche quest'anno il “popolo della IPERrun” sarà capitanato da Moreno Morello, celebre per le sue corse a “Striscia la Notizia”, che intratterrà i partecipanti prima, durante e dopo la corsa. L’animazione sarà in media partnership con Radio Piterpan.

I promotori

Anche quest’anno IPERrun for Children è possibile grazie al Centro Commerciale Ipercity, che sosterrà tutti i costi della manifestazione, permettendo così di devolvere tutto il ricavato della corsa al Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova. Sponsor dell’evento saranno Sportler e Interspar. IPERrun for Children è patrocinata dal Comune di Albignasego che metterà a disposizione dell’organizzazione anche le proprie risorse per assicurare lo svolgimento della gara.