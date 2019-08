Detto fatto! Consegnati mille euro alla Fondazione Celeghin raccolti durante l’Abano run

È stato consegnato il primo agozto, al centro medico “AbanoMed” di Abano Terme, l’assegno di mille euro raccolti in occasione della II edizione della marcia non competitiva “Abano Run” dello scorso 21 luglio.

L'evento

Oltre 850 tra runners e camminatori hanno coperto i tre percorsi previsti (4, 8 e 12 chilometri). L’evento ha avuto lo scopo di sensibilizzare sportivi e non ad abbracciare l’attività fisica come parte integrante della quotidianità e come prescrizione per mantenere un buono stato di salute.

Ricerca scientifica sui tumori al cervello

La somma devoluta verrà interamente investita nella ricerca scientifica sui tumori al cervello finanziata dalla Fondazione, nata a Padova nel 2012 dalla volontà dei figli di Giovanni Celeghin, Fabio e Annalisa – imprenditori padovani come il padre, fondatore del gruppo DMO Spa - mancato nel 2011 a causa di un glioblastoma, il tumore cerebrale più comune e aggressivo. Fino ad ora sono stati finanziati e sono in corso di finanziamento progetti, borse di studio, supporto psicologico per i malati e i loro care-giver, arredamenti di sale cure per oltre 1 milione di euro in vari ospedali, università e centri di ricerca italiani.

Abanomed

Abanomed è la clinica di Abano Terme specializzata in cardiologia, riabilitazione cardiovascolare, educazione alimentare, dietetica e riabilitazione ortopedica. Una equipe di alto profilo di cardiologi, internisti, specialisti in scienze dell’alimentazione, medici dello sport, ortopedici, psicologi, infermieri e personal trainer forniscono tutta l’assistenza necessaria ai pazienti per un rapido e duraturo recupero.

Per informazioni

www.fondazioneceleghin.it