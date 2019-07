Abano run II edizione: devoluti mille euro a favore della Fondazione Celeghin

Grande successo di affluenza domenica 21 luglio per la II edizione della Abano Run, marcia non competitiva suddivisa in tre percorsi (4, 8 e 12 chilometri) aperta a runners e camminatori. L’evento - organizzato dal centro medico Abanomed - ha lo scopo di sensibilizzare sportivi e non ad abbracciare l’attività fisica come parte integrante della quotidianità e come prescrizione per mantenere un buono stato di salute. In totale ben 850 gli iscritti, partiti dal Parco Termale Urbano di Abano.

La cura della salute al centro

«Uno straordinario risultato» ha commentato Umberto Carraro, direttore sanitario di Abanomed. «È una grande soddisfazione constatare come la cura della salute sia al centro dell'attenzione di un numero sempre crescente di persone. Sono davvero orgoglioso di confermare la collaborazione con la Fondazione Giovanni Celeghin Onlus, che tanto fa per la ricerca sui tumori cerebrali. Un ringraziamento speciale a tutto lo staff e ai volontari che hanno lavorato giorno e notte per la migliore riuscita della manifestazione. Ci vediamo nel 2020!».

La beneficenza

Il ricavato dell’evento al netto delle spese – mille euro – verrà devoluto alla ricerca scientifica finanziata dalla Fondazione Giovanni Celeghin Onlus.

Fondazione Giovanni Celeghin Onlus

La Fondazione è nata a Padova nel 2012 dalla volontà dei figli di Giovanni Celeghin, Fabio e Annalisa – imprenditori padovani come il padre, fondatore del gruppo DMO Spa - mancato nel 2011 a causa di un glioblastoma. L’obiettivo della Onlus è sostenere la ricerca scientifica attraverso il finanziamento di progetti legati ai tumori cerebrali. Fino ad ora sono stati finanziati e sono in corso di finanziamenti progetti, borse di studio, supporto psicologico per i malati e i loro care-giver, arredamenti di sale cure, per oltre 1 milione di euro in vari ospedali, università e centri di ricerca italiani.

Abanomed

Abanomed è la clinica di Abano Terme specializzata in cardiologia, riabilitazione cardiovascolare, educazione alimentare, dietetica e riabilitazione ortopedica. Una equipe di alto profilo di cardiologi, internisti, specialisti in scienze dell’alimentazione, medici dello sport, ortopedici, psicologi, infermieri e personal trainer fornisce tutta l’assistenza necessaria ai pazienti per un rapido e duraturo recupero.

Per informazioni

www.fondazioneceleghin.it