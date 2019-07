Padovani amanti degli animali: cani e gatti in vacanza e in ufficio coi loro padroni

È estate, fa caldo, ma per molti non è ancora tempo di vacanze… Come resistere? Magari contando sulla compagnia di un fidato animale domestico, anche sul posto di lavoro: portare con sé il proprio animale in ufficio, infatti, sembra sia molto ben visto da più della metà dei padovani (65%), a patto che chiaramente non intralci l’attività lavorativa e che ci sia uno spazio all’aperto. Lo rivela l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni1, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, che ha evidenziato il legame sempre più forte dei padovani verso gli amici a quattro zampe.

Animali in ufficio

Per una felice convivenza nella vita di tutti i giorni è però importante rispettare alcune regole, sia per evitare di danneggiare altre persone, sia per evitare di incorrere in eventuali sanzioni: l’uso di museruole e guinzagli e l’attenzione alla pulizia dei marciapiedi, ad esempio, secondo la metà degli intervistati (50%) ancora troppo spesso vengono trascurati da padroni negligenti. Un padovano su tre (32%) al riguardo vorrebbe più controlli, mentre il 10% pensa che sarebbero necessarie multe molto più elevate per tutti coloro che trasgrediscono. D’altra parte, chi decide di prendersi cura di un animale domestico se ne assume ogni responsabilità, e su questo la legge è molto chiara. In effetti, viene punito non solo chi lascia gli escrementi del cane non raccolti in un luogo pubblico, ma anche chi non vigila sul proprio animale domestico: se morde o aggredisce qualcuno, il padrone risponde sia civilmente che penalmente del danno provocato.

No a quelli domestici

Se cane e gatto sono gli animali più presenti nelle case dei padovani, per quanto riguarda gli animali esotici non c’è discussione: il 66% degli intervistati si dichiara contrario a possederne uno in appartamento. Il motivo principale? Gli animali esotici devono rimanere nel loro habitat naturale, ma possono anche essere un pericolo sia per chi li possiede che per gli altri. E quando è tempo di vacanze? Il 25% dei padovani preferisce portare il suo amico a quattro zampe con sé piuttosto che lasciarlo in qualche struttura, e per il 31% la meta si sceglie in base alle strutture che lo possano ospitare. Se, infine, trovassero un animale abbandonato per strada, come si comporterebbero i padovani? Solo il 4% resterebbe impassibile, mentre la quasi totalità dei padovani (96%) si attiverebbe prontamente: chi portandolo da un veterinario o una struttura specializzata (37%), chi contattando la Protezione Animali (40%) e chi, senza esitare, portandolo addirittura a casa con sé (17%).