E voi, dormite bene? Scopritelo con "SleepRhythm", nuovo progetto dell'Università di Padova

L'Università di Padova ha avviato (all’interno dei progetti "Sport e benessere") un’iniziativa di valutazione della qualità del sonno di studentesse e studenti, ai quali si chiede di partecipare rispondendo online a poche semplici domande su orari e qualità del proprio ritmo sonno-veglia.

Il progetto SleepRhythm Unipd

Utilizzando smartphone, un tablet o un computer chi studia a Padova potrà quindi dare informazioni utili all'indagine e allo stesso tempo ricevere suggerimenti per migliorare il proprio sonno. Durante tutto l’anno, chi aderisce al progetto SleepRhythm Unipd riceverà messaggi a cadenza mensile, ai quali viene chiesto di rispondere con accuratezza, provando a seguire i consigli che vengono dati. Tutti gli studenti e le studentesse riceveranno anche via email il link utile per l'adesione al progetto. L'iniziativa rappresenta un punto di partenza importante per ideare interventi informativi rivolti a studentesse e studenti, per migliorare il loro benessere e la qualità della loro vita, sia accademica che privata.

Riduzione del sonno

Il progetto SleepRhythm Unipd si fonda infatti sulle evidenze scientifiche che documentano la riduzione, nell’ultimo decennio, della durata e qualità del sonno notturno nel mondo occidentale, e della prevalenza di insonnia e abitudini sonno-veglia, disordinate nella popolazione studentesca. L’attenzione verso un problema diffuso tra i giovani adulti, con ripercussioni importanti sulle loro prestazioni accademiche e sulla loro salute, è in linea con le linee strategiche dell’Ateneo, e in particolare con gli obiettivi legati al monitoraggio e miglioramento del benessere di tutte le persone che studiano e lavorano al suo interno. Il sito web per aderire al progetto è disponibile a questo link.