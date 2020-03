Emergenza Coronavirus: al via un nuovo servizio sos telefonico per gli anziani padovani

Emergenza coronavirus, l’Anp, Associazione nazionale pensionati, Cia mette a disposizione un nuovo numero di telefono “Sos anziani”: 049.8074416. I pensionati potranno chiamare in orario d’ufficio per ottenere informazioni su cosa si può e non si può fare in base agli ultimi decreti governativi.

Le necessità

«Vogliamo lanciare un messaggio alle persone che in questa situazione sono le più deboli – commenta il direttore del patronato Inac Padova (promosso dalla Cia), Massimo Lazzarin – Siamo al loro fianco per qualsiasi tipo di necessità. Nessuno deve sentirsi abbandonato o rimanere indietro». A sua detta, «fra i pensionati c’è un po’ di smarrimento, non sempre si comprendono bene i termini dei provvedimenti diramati dall’esecutivo centrale, peraltro via via più stringenti. Quello che era vero ieri rischia di non essere più valido oggi». Ragion per cui si è reso necessario attivare un presidio telefonico, in grado di rispondere alle più svariate istanze. «Ai nostri uffici giungono domande di ogni tipo – aggiunge Lazzarin – Ad esempio, un anziano mi ha chiesto se serve l’autocertificazione per recarsi in farmacia a comprare dei medicinali. Abbiamo predisposto una cabina di regia unica, che rimarrà in funzione pure se nei prossimi giorni giungerà una nuova stretta. Ovvero se dovessero chiudere tutti gli uffici. Ci siamo e desideriamo restare un punto di riferimento nel tessuto sociale, al pari dei presidi sociosanitari. Portiamo avanti una rete, per il bene della collettività, soprattutto nelle aree di campagna della provincia. Siamo gli infermieri delle relazioni. Chiunque si sente solo prenda in mano il telefono e ci chiami, senza remore».

Le sedi in provincia

Nel frattempo, il patronato Inac (Istituto nazionale assistenza cittadini) e i Caf Cia rimangono raggiungibili sia telefonicamente che via mail (ciapadova@ciapadova.it).

Queste le sedi e i recapiti in tutta la provincia:

Camposampiero, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 19); telefono 049.5790937.

Cittadella, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30, mercoledì dalle 14.40 alle 18.30; telefono 049.5973052.

Conselve, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 15 alle 18.30; telefono 049.5385888.

Este, martedì e venerdì dalle 9 alle 12.30, mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30; telefono 0429.50055.

Montagnana, lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.30, martedì dalle 15 alle 18, telefono 0429.82435.

Piove di Sacco, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12, giovedì anche dalle 15 alle 18, telefono 049.9710482.

Padova, lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.