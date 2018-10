Spaccate, Bertin: "A una situazione eccezionale devono corrispondere decisioni altrettanto eccezionali"

"Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria": così recita la terza legge della dinamica. E sembra aver ispirato un Patrizio Bertin sempre più sconsolato dalle continue spaccate notturne.

L'attacco

Il presidente di Ascom Confcommercio Padova si rivolge alla proprietaria della pasticceria 'Estense', ma non solo: "Tutta la solidarietà possibile alla collega Federica Luni e alla sua famiglia, colpita dall’ennesima spaccata notturna. Una solidarietà che estendo a quanti hanno subito in quest’ultimo periodo analoghi assalti. Nessuno infatti meglio di me può capire quanto ci si senta violati ed indifesi di fronte ad un’escalation criminale che non sembra avere fine”. Il secondo pensiero di Bertin, invece, è rivolto all'emergenza sicurezza. E il presidente di Ascom Padova chiede contromosse straordinarie: “Sono convinto che ad una situazione oggettivamente eccezionale, con gli ultimi 'colpi' che sembrano 'selezionati' per creare ancora più inquietudine tra gli operatori economici e l’intera cittadinanza, debbano corrispondere decisioni altrettanto eccezionali".