Spaccate e problema sicurezza, consiglio direttivo Ascom a confronto con prefetto e forze dell'ordine

Un incontro al massimo livello, “per non lasciare nulla di intentato sul problema della sicurezza in città e in provincia“: Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova, annuncia che mercoledì 17 ottobre alle ore 13 nella sede provinciale di piazza Bardella un consiglio direttivo allargato dell’associazione avrà modo di confrontarsi con il Prefetto e con i vertici delle Forze dell’Ordine.

La novità

Lo stesso Bertin specifica: "Non è la prima volta che incontriamo i Comandi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, ma questa occasione, visti i fatti degli ultimi mesi, avrà una valenza del tutto particolare". La novità, infatti, è data dalla presenza del prefetto Franceschelli, come sottolineato dal presidente Ascom: "Il prefetto ha già confermato la propria partecipazione e questo fatto penso dia la 'cifra' di un momento oggettivamente critico ma dal quale intendiamo uscire tutti, nessuno escluso, per ridare al nostro territorio quella serenità che sta alla base non solo della convivenza civile ma anche dell’economia".