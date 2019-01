Genitori, a Selvazzano tornano le consulenze sull'educazione di "Spazio Ascolto"

Essere genitori, si sa, è impresa ardua. Ancor più quando i figli stanno passando dall'età infantile all'adolescenza. Per preparare e supportare le famiglie nel difficile compito educativo anche quest'anno il Comune di Selvazzano attiva "Spazio Ascolto", servizio per i genitori con figli tra 6 e 10 anni che offre la possibilità di avere un incontro, individuale o di coppia, con un esperto.

Il progetto

L'iniziativa, attiva dal 2004, parte il 31 gennaio al Centro per le famiglie di Tencarola (via dei Mille 15/a) e prevede la possibilità di prenotare colloqui individuali della durata di 50 minuti. Un'opportunità per i genitori di confrontarsi sui problemi quotidiani nell'educazione dei figli e avere la consulenza di un professionista. «Ho riscontrato la soddisfazione dei genitori che hanno usufruito del servizio, la cui importanza è confermata dagli insegnanti» sottolinea il sindaco Enoch Soranzo «La serenità dei figli spesso corrisponde alla serenità dei genitori e, a volte, basta una semplice rassicurazione per raggiungerla».

Un contributo essenziale

«Abbiamo potenziato l'offerta rivolta ai genitori con figli alla scuola primaria, che hanno manifestato grande interesse» aggiunge l'assessore ai Servizi alla persona, Giovanna Rossi «Un ringraziamento al Circolo del Burraco che con un importante contributo permette che le consulenze siano gratuite». «Il Circolo» conclude il sindaco «sostiene da sempre le attività sociali, educative e i servizi a favore del benessere della comunità. Il connubio tra l’aggregazione, il sano divertimento e la solidarietà sta davvero dando importanti risultati sia in termini di partecipazione che di realizzazione di progetti sociali. Selvazzano davvero sta diventando dipendente non dal gioco ma dalla solidarietà».

I dati dello scorso anno

Lo scorso anno l’attività ha occupato 150 ore, di cui 140 destinate ai colloqui individuali, tre a una conferenza per i genitori alla scuola Mamma Margherita e sette per la presentazione del servizio alle insegnanti e nelle assemblee dei genitori. Sono stati condotti 170 colloqui, diversamente suddivisi tra le scuole partecipi del progetto. Nell’arco dell’anno scolastico è andato crescendo il numero dei colloqui dedicati alle coppie di genitori, con un sensibile aumento di presenza dei papà. Cospicuo anche il numero di genitori che dopo il primo incontro ne hanno chiesto un altro. Le tematiche proposte dai genitori sono state tante, ma tutte riconducibili alle “normali” situazioni di difficoltà nella crescita dei figli: il rispetto delle regole, i capricci, la gelosia tra fratelli, i conflitti all’interno della famiglia, le autonomie personali e le routines (cibo, sonno, TV e tecnologie, bagno).

Calendario

Il servizio è attivo dalle ore 8.30 alle ore 12 nelle seguenti date:

31 gennaio

9-19 febbraio

2-12-16-21 marzo

2-13-16 aprile

4-14-23 maggio

4-11-13 giugno

Informazioni

Il servizio si svolge al Centro per le famiglie, in via dei Mille 15/a a Tencarola. Si accede tramite appuntamento via telefono (347.1274355) oppure via e-mail (centrofamiglie@comune. selvazzano-dentro.pd.it).