Trovate altre cisterne sotto all'ex benzinaio: si allungano i tempi per la realizzazione del park

Che ci fossero delle cisterne era logico. Ma non così tante: spesa extra di 135mila euro per la realizzazione del park in zona Bassanello, sull'area dell'ex distributore di benzina tra via Adriatica e via Guizza, subito prima del Ponte Scaricatore.

Cisterne

La scoperta è stata fatta durante i lavori: oltre alle cisterne interrate già segnalate nei rilievi in fase progettuale ne sono state trovate a sorpresa altre (sempre destinate al deposito carburanti), che dunque dovranno essere a loro volta rimosse. Un ritrovamento tanto inaspettato quanto spiacevole, in quanto allungherà i tempi per la realizzazione del parcheggio con annesso punto ristoro e area verde con accesso all'argine: salvo altri imprevisti i lavori dovrebbero concludersi tra metà primavera e inizio estate 2020.