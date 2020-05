Prenota e ritira: la spesa online si può fare anche a Rubano

Alì Supermercati continua con l’espansione del servizio di spesa online nei propri punti vendita. Da oggi all’Alì di Rubano, via Europa, si può ritirare la spesa prenotata sul sito dell’azienda dedicato al servizio online Aliperme.it e sull’App Alì. Lo sviluppo nel territorio di Alìperme.it risponde alla forte esigenza manifestata della collettività in questi difficili mesi. Con l’apertura di quest’ultimo negozio salgono a sei i punti vendita dove è stato attivato il servizio durante l’emergenza (Aliper di Rovigo - Viale Porta Adige 45/G, punto di ritiro di Caselle di Selvazzano - via Don Bosco 157, Alì di Cadoneghe - via Bellini n.1 e Alì di Limena - Via Fratelli Cervi n.3 e Via Roma n. 87) e 21 negozi in totale.

Servizio gratuito

Il nuovo servizio è gratuito, i clienti possono ordinare la propria spesa sul sito Aliperme.it e dall’App Alì ed andare a ritirarla, trovandola già pronta, evitando in questo modo gli assembramenti e riducendo il tempo passato all’esterno della propria abitazione. «Abbiamo voluto offrire a tutti i nostri clienti di Rubano la possibilità di fare la spesa online. Il servizio Aliperme.it consente di fare la spesa in sicurezza e tranquillità dalla propria abitazione, diminuendo il tempo di permanenza all’interno del negozio» afferma Gianni Canella, Vice Presidente di Alì Supermercati.

Scelta tra oltre 10mila prodotti

A differenza di altre soluzioni già presenti nel mercato, Alì si prefigge di offrire ai clienti la stessa qualità presente in un qualsiasi altro negozio del Gruppo. L’assortimento è stato studiato per velocizzare il servizio ed accontentare il maggior numero di persone. Il cliente avrà la possibilità di personalizzare la propria spesa scegliendo tra oltre 10mila prodotti, dalla cura casa e persona agli affettati take away, al banco surgelati, latticini e macelleria. Il servizio è gratuito ed i prezzi e le offerte sono i medesimi degli altri punti vendita.

La sicurezza

Tutti i negozi Alì sono quotidianamente soggetti ad una sanificazione ed igienizzazione da parte del personale. Per la sicurezza di collaboratori e clienti vengono assunte anche alcune misure straordinarie, come la disinfezione notturna interna ed esterna dei punti vendita. Tutti i collaboratori sono forniti di guanti, visiere e mascherine e per i clienti sono a disposizione i guanti e l’igienizzante.

Il gruppo

Alì Supermercati, azienda padovana della grande distribuzione organizzata fondata nel 1971, con un fatturato che ha superato il miliardo di euro, conta 113 punti vendita in Veneto ed Emilia Romagna, tra negozi di quartiere Alì Supermercati e superstore Alìper, dando lavoro ad oltre 4mila collaboratori. Nel 2018/2019/2020 ha ricevuto il premio per il miglior reparto Ortofrutta d’Italia. Sul piano della sostenibilità ambientale, grazie agli interventi per limitare l’impatto delle attività, nell’anno 2019 sono state risparmiate all’ambiente 710 tonnellate di emissioni di CO2 ed ad oggi sono stati messi a dimora dall’azienda, in collaborazione con i clienti, oltre 15mila alberi nell’ambito del progetto We Love Nature.