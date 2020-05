Servizio idrico Acegas: riapertura sportelli solo su appuntamento

Da lunedì 18 maggio AcegasApsAmga riaprirà gli sportelli clienti del territorio dedicati al servizio idrico. In particolare, negli sportelli di Trieste (via dei Rettori, 1) e Padova (Sottopassaggio Saggin, 3) i clienti accederanno soltanto previo appuntamento; per tutti gli altri sportelli, grazie ai minori flussi attesi, sono previste sia fasce su appuntamento che fasce ad accesso libero. L’elenco completo degli sportelli AcegasApsAmga, con giorni e orari di apertura, è disponibile sul sito aziendale, all’interno della sezione “Sportelli sul territorio”.

Garantire la salute

Dopo due mesi in cui la Multiutility ha garantito la continuità di servizio attraverso i canali a distanza, dalla prossima settimana i clienti potranno accedere agli sportelli con ingressi contigentati. L’obiettivo è quello di garantire la salute di clienti e dipendenti, razionalizzando lo spostamento delle persone, minimizzando i rischi di assembramento e garantendo nel modo migliore possibile il rispetto di tutte le misure precauzionali, in primis quella del distanziamento sociale.

Come prendere appuntamento

Per prenotare il proprio appuntamento, già a partire da domani, venerdì 15 maggio, i clienti potranno telefonare al Call Center per concordare giorno e orario di accesso, al numero 800 237 313, gratuito da rete fissa, oppure 199 501 099 da rete mobile (servizio a pagamento, costo variabile in base al proprio profilo tariffario), da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00; sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Distanziamento sociale

Al fine di evitare assembramenti all’esterno dei locali, AcegasApsAmga invita i clienti a recarsi agli sportelli con al massimo 5 minuti d’anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento. In loco, saranno opportunamente evidenziati i percorsi da seguire sia in ingresso sia uscita, con personale dedicato all’accoglienza dei clienti e alla verifica del rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Le postazioni in sala d’attesa e quelle adibite al contatto con i clienti saranno opportunamente collocate, in modo da mantenere sempre idonea distanza tra le persone.

Pulizie e sanificazioni

Sarà obbligatorio indossare la mascherina. Saranno messi a disposizione gel igienizzante (all’ingresso dei locali e in ogni postazione) e guanti monouso, obbligatori per i clienti solamente in caso di scambio documentale o utilizzo di pos. Inoltre, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, l’azienda informerà chiunque acceda agli sportelli circa le misure precauzionali da rispettare. AcegasApsAmga assicurerà, inoltre, la frequente areazione dei locali e la sanificazione più volte al giorno di ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni.

Canali a distanza

In ogni caso, AcegasApsAmga raccomanda ai propri clienti di preferire i canali di contatto telefonici e online. Per richiedere informazioni e svolgere la maggior parte delle pratiche - ivi incluse quelle contrattuali - il Servizio Clienti 800 237 313, gratuito da rete fissa, oppure 199 501 099 da rete mobile (servizio a pagamento, costo variabile in base al proprio profilo tariffario), risponde da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00; sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Sono inoltre disponibili il sito www.acegasapsamga.it e i Servizi On Line.

Per comunicare l’autolettura, infine, oltre al Servizio Clienti, si ricorda che sono disponibili i seguenti canali:

Sito Internet: https://acegasapsamga-acqua.autolettura.eu//

Mail: acegasapsamga@autolettura.eu

-WhatsApp, scrivendo “autolettura” al numero 389.2351828, seguendo le istruzioni che si riceveranno

Sms: scrivendo al numero 342 411 2627 e indicando (nell’ordine e senza spazi) il Codice Contratto, la lettera iniziale del servizio (A = acqua) e i numeri della lettura effettuata sul contatore

-App «L’ACQUOLOGO»: scaricabile dagli store di qualunque dispositivo mobile.