A sostegno dei cittadini che faticano a trovarlo: il Comune di Padova attiva lo Sportello Lavoro

A sostegno dei cittadini che affrontano difficoltà lavorative, l’Amministrazione Comunale della Città di Padova ha deciso di attivare lo Sportello Lavoro, un nuovo servizio presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico con lo scopo di fornire informazioni e indicazioni utili all’accesso ai principali servizi dedicati al mondo del lavoro presenti sul territorio.

L'iniziativa

La nuova iniziativa nasce dalla constatazione dell’importanza, per i cittadini, di reperire informazioni relative alle proprie possibilità occupazionali presso gli uffici comunali, di conoscere le regole e ricevere consigli per l’accesso al mercato del lavoro. Promuovendo, quindi, un approccio attivo alla ricerca di un’occupazione o di una ricollocazione professionale con un servizio che affianca quelli dei Centri per l’Impiego e rafforza l’impegno di uffici comunali come l’Ufficio Progetto Giovani. Il nuovo “Sportello Lavoro” è attivato presso l’Ufficio per le relazioni con il pubblico del Comune (via Oberdan 1 e via VIII Febbraio) e viene gestito in partenariato gratuito con l’agenzia Job Select Srl, con la quale si è stipulato, nel rispetto della programmazione regionale, un protocollo di intesa. Job Select Srl è Agenzia autorizzata dal Ministero del Lavoro all’esercizio dell’attività di ricerca e selezione del personale e all’attività di supporto alla ricollocazione professionale. È, inoltre, accreditata presso la Regione del Veneto ai Servizi al Lavoro per la formazione superiore e la formazione continua.

Lo Sportello Lavoro

In particolare, lo Sportello Lavoro all’Urp ha l’obiettivo di:

Informare e orientare sul mercato de lavoro e la sua organizzazione (servizi per il lavoro);

Informare sulla gestione della disoccupazione (Did);

Informare sulle Politiche Attive (ad esempio tirocini, Garanzia Giovani, Assegno per il Lavoro) in corso;

Supportare l’inserimento del Cv del lavoratore, tramite il sistema ClicLavoro Veneto;

Supportare l’inserimento del posto di lavoro vacante dell’impresa (Vacant) tramite il sistema ClicLavoro Veneto.

Gli orari

Gli operatori di Job Select sono disponibili con una postazione appositamente allestita presso l’Urp di Palazzo Moroni nei seguenti orari: mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30, giovedì dalle ore 15 alle ore 17. Per un periodo di sei mesi si svolge la fase di sperimentazione e analisi del servizio, al termine del quale Job Select Srl presenterà al Comune di Padova una relazione sull’attività svolta ai fini del monitoraggio, con i dati relativi alla quantità e alla qualità di accesso al servizio, dalle tipologie di richiesta o fabbisogno alle azioni proposte e ai servizi suggeriti agli utenti.