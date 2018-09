Riapre lo Sportello Punto Stalking, consulenze e appoggio per vittime e accusati

Per il sesto anno consecutivo, dopo una breve pausa estiva, riprende a Padova l’attività lo Sportello Punto Stalking, servizio di consulenza dell’associazione Psicologo di Strada di cui fanno parte psicologi, dottori in psicologia, mediatori linguistici, counsellor.

A chi è rivolto

L’associazione Psicologo di Strada offre un servizio gratuito di consulenza psico-criminologica per le vittime di stalking, per coloro che sono accusati di stalking e per le situazioni conflittuali e di maltrattamento nelle relazioni affettive che possono sfociare in comportamento-reato. Lo sportello è attivo dall'ottobre 2013. Ad oggi, si sono rivolte allo sportello circa duecento persone, in maggioranza vittime di comportamenti persecutori come lo stalking, i maltrattamenti e la violenza di genere, che, pur non avendo in questo periodo particolare rilevanza mediatica, continua a colpire donne e, sia pur raramente, uomini, limitando la loro libertà e mettendone a rischio la sicurezza. “Proseguiamo nel nostro lavoro sul territorio offrendo un momento d'incontro a chi ne sente la necessità perché la nostra associazione crede fermamente nel diritto alla relazione, di riconoscimento e di presa in cura" dice Laura Baccaro, fondatrice e presidente dell'associazione.

I servizi

L'associazione opera sul territorio con una serie di servizi che spaziano dalla psicologia giuridica alla mediazione interculturale, a quella familiare, agli aspetti criminologici. Tra questi: lo Sportello Stalking, la consulenza telefonica, i contatti attraverso i social network, i corsi di formazione in ambito interculturale, psicologico-giuridico, criminologico; i progetti di ricerca su temi come le problematiche di salute psicologica dei richiedenti asilo e il rapporto fra media e cyberbullismo.

Contatti utili

Lo sportello, dove operano volontari dell’associazione, è aperto ogni giovedì pomeriggio al Centro servizi del volontariato di Padova, in via Gradenigo 10. Si riceve solo su appuntamento ogni giovedì dalle 15 alle 18 e l’appuntamento si può richiedere al 347.5220363 o alla email stalkingpsicologodi strada@gmail.com . Via Skype contattare "psicologodistrada".