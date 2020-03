Sostegno psicologico, informazioni mediche e aiuto quotidiano: due nuovi sportelli telefonici

Per combattere la solitudine e la paura, per ricevere un aiuto concreto con la spesa e le necessità quotidiane, per avere informazioni di carattere medico. Sono queste alcune delle tematiche a cui vogliono rispondere gli sportelli telefonici attivati nelle ultime ore da due realtà padovane: Potere al popolo e Laboratorio salute popolare.

Potere al popolo

Assunto fondamentale è il fatto che restare in casa sia assolutamente necessario per limitare il contagio, ma anche che ciò non significa restare isolati o abbandonati. Per evitare l'insorgere di tali dinamiche Potere al popolo ha messo a disposizione diversi numeri telefonici disponibili in fasce orarie fisse dall lunedì al venerdì dalle 10 alle 22. Dalle 10 alle 15 sono attivi i numeri 348.2238089 e 389.5374570, mentre dalle 16 alle 22 il servizio è disponibile al 389.5521304 e al 331.9246282. «Lo sportello è pensato sia come mezzo per combattere insieme la solitudine e scambiare semplicemente due parole tenendosi compagnia, sia per le anziane e gli anziani che si trovano in difficoltà per organizzare un supporto sicuro per attività quotidiane come la spesa, ma anche per segnalazioni di abusi sul luogo di lavoro legate all'emergenza» fa sapere il gruppo.

Laboratorio salute popolare

Chiedendo fermamente il rispetto della salute di tutti coloro che nonostante l'emergenza Covid-19 devono recarsi al lavoro e invocando l'introduzione del reddito di quarantena, il Laboratorio salute popolare con Mediterranea e Approdi ha attivato un servizio di sportello telefonico attivo tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30 che offre informazioni mediche anche traducendole in altre lingue e supporto psicologico con consulenze gratuite da professionisti volontari. Le informazioni di carattere psicologico si possono richiedere ai numeri 392.8959198 e 338.3245092, quelle di carattere medico al 351.1226865.