Hadettosì? Il nuovo modo di sposarsi al tempo del Coronavirus

Nasce Hadettosì?, il nuovo modo di sposarsi al tempo dei divieti di assembramento. Un rituale nuovo per vivere l’essenza del matrimonio senza rinunciare alla presenza della famiglia e degli amici.

Non solo creatività

Come sempre accade nei momenti di crisi, la creatività viene in aiuto per trovare soluzioni innovative a nuovi bisogni. E se alla creatività si unisce la competenza e soprattutto la tecnologia, non c’è divieto di assembramento che possa rovinare la festa più importante nella vita di una coppia.

La condivisione

Da un’idea di Francesca Bottazzin e Francesca Vinci di YesYes Wedding Photography fotografe di matrimoni e imprenditrici, Hadettosì? utilizza le migliori tecnologie di videostreaming per trasmettere il matrimonio online. Si superano le barriere dovute alla mancanza di connessione e alla scarsa qualità delle riprese e al contempo si permette agli invitati di interagire con gli sposi. Cadono le barriere che dividono le persone che in un abbraccio virtuale possono condividere amore, gioia, lacrime, speranza, affetto. Senso di comunità.

L'importanza degli strumenti digitali

Alessandro Baricco, in un articolo su Repubblica del 25 marzo scorso dal titolo: Virus, è arrivato il momento dell’audacia, ha detto: «Stiamo facendo pace col Game, con la civiltà digitale: l’abbiamo fondata, poi abbiamo iniziato a odiarla e adesso stiamo facendo pace con lei. La gente, a tutti i livelli, sta maturando un senso di fiducia, consuetudine e gratitudine per gli strumenti digitali che si depositerà sul comune sentire e non se ne andrà più».

Come funziona Hadettosì?

Gli sposi potranno decidere la lista degli invitati, proprio come prima, e mandare loro le partecipazioni al matrimonio. Invece di un luogo fisico, il luogo sarà virtuale e gli ospiti da casa, collegandosi facilmente ad una pagina internet dedicata agli sposi, potranno vedere la cerimonia in diretta. Il matrimonio verrà quindi trasmesso in diretta streaming con il sistema LiveU e la connessione sarà garantita, anche nei posti dove scarseggia la normale connessione Hd come chiese o parchi, grazie ad un sistema che permette di utilizzare 3 sim 4g. Un operatore garantirà la migliore inquadratura fissa e mobile della cerimonia e, soprattutto, una perfetta gestione dell’audio.

L'interazione

Ma non è tutto, anche gli invitati stessi potranno interagire con gli sposi tramite una o più stanze tra gli invitati dove si potrà commentare la cerimonia e dare poi un saluto agli sposi. Le conversazioni resteranno agli sposi come ricordo della presenza degli invitati.

Per maggiori informazioni

Francesca Bottazzin 328.8258687

info@yes-yes.it

Instagram: yesyeswedding

www.yes-yes.it

YesYes Wedding Photography

Via Savelli 1, Padova