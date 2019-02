Spreco alimentare, 15 miliardi in pattumiera. Ma essere virtuosi si può e conviene

Spreco di cibo significa anche spreco di soldi: ben 15 miliardi l'anno in Italia, lo 0,88 % del Pil, secondo le stime del rapporto Waste Watcher 2019. In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare AcegasApsAmga spiega come ridurre ed evitare le rimanenze che pesano sull'ambiente e sulle tasche dei cittadini.

Dallo scarto nasce elettricità

Solo un quinto del cibo che finisce sprecato deriva dalla filiera della produzione e distribuzione, il restante (per ben 12 miliardi di euro) è dovuto agli sprechi domestici e alla scarsa virtuosità dei consumatori. Acegas nel 2018 ha raccolto quasi 98 chili di rifiuti organici per abitante, che nel padovano vengono recuperati nell'impianto di compostaggio e cogenerazione Sesa di Este, dove i rifiuti organici si trasformano in compost di alta qualità ed energia elettrica. Sprecare il meno possibile e conferire correttamente gli scarti dunque è possibile e fa bene all'ambiente.

Un aiuto ai bisognosi

Dal 2009 il Gruppo Hera porta avanti il progetto “Cibo Amico” grazie al quale vengono recuperati i pasti preparati ma non consumati nelle cinque mense dell’azienda, poi donati a sei enti no profit che danno ospitalità e assistono quotidianamente

circa 140 persone in otto strutture.

I consigli pratici

Se la raccolta differenziata permette di dare nuova vita ai rifiuti, è importate prima di tutto cercare di ridurli, a partire dalle proprie abitudini quotidiane. Molto utile è la doggy bag, un contenitore da portare da casa o richiedere al ristorante per conservare gli avanzi. Fondamentale poi comprare solo il cibo essenziale, pianificando i pasti della settimana e controllare sempre le date di scadenza. Se possibile è meglio acquistare gli alimenti direttamente dal produttore per evitare gli sprechi dovuti alle lunghe filiere e donare i prodotti che non vengono consumati alle associazioni locali che sostengono le strutture caritative.