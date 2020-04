Ordina uno spritz da Londra e lo fa recapitare a tutte le storiche amiche d'infanzia

«Ci ha contatto questa ragazza da Londra, voleva recapitare due spritz a una sua amica. Allora ci è venuta l'idea di farle scrivere una lettera e di attaccargliela sul bicchiere». Dopo aver organizzato una laurea e un compleanno virtuale, Marco D'Agostini, co-titolare dell'Osteria Barabba di via Vicenza insieme al socio Michele Olivato, si è visto arrivare l'ordine di consegnare "delivery" uno spritz da oltremanica. L'insolita richiesta è arrivata da Giorgia, una ragazza di 26 anni di Mestrino anni che studia a Londra, impossibilitata a tornare in Italia e che ha voluto omaggiare le amiche di sempre con un aperitivo.

Spritz a domicilio

«Mi ha un po' sorpreso e un po' rallegrato l'ordine- racconta il titolare- in questo momento particolare fa piacere vedere che la gente da distante si voglia sentire unita bevendo un aperitivo. Le ho anche stampato la lettera scritta a mano, così chi riceveva la bevanda e i cicchetti poteva sentirsi più vicino a Giorgia. Avevamo già avuto richiesta per un compleanno e abbiamo consegnato cibo e bevande agli amici della festeggiata che poi hanno consumato on line tutti insieme e organizzato anche una laurea virtuale. Sono cose che rendono orgogliosi. Con il delivery stiamo piano piano entrando a regime e stiamo immaginando un nuovo menù da poter consegnare a domicilio a maggio. In questi giorni dovevamo festeggiare il tredicesimo compleanno del Barabba, è un appuntamento fisso per i clienti abituali, speriamo di rifarci presto».

Emozione

Dal canto suo Giorgia non è nuova a simili iniziative: «Volevo tornare a casa ad aprile per salutare i miei genitori e il mio fidanzato, purtroppo sono obbligata a restare in Inghilterra e quindi, dopo aver mandato a loro la colazione, nei giorni scorsi mi è venuta l'idea di recapitare un aperitivo alle mie amiche. Ho pensato allo spritz dato che è quello che ci unisce nello stare insieme. Non tutte abitano in centro quindi mi sono affidato anche a un locale di Mestrino e a uno di Noventa. Marco del Barabba mi ha detto di scrivere a mano una dedica per la mia amica, l'ha stampata e così è stato. Penso di averle fatte felici. E' un modo per stare assieme a distanza, dato che proprio in questi giorni mi sarei dovuta vedere con loro a Padova per un aperitivo. A Londra come va? Forse è stata presa sotto gamba l'emergenza all'inizio, adesso fondamentalmente l'unica differenza con l'Italia è che qui si può uscire a camminare. Il resto è chiuso a parte i supermercati e i negozi di prima necessità».

Barabba

