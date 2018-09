Regione Veneto, altro 'dono': 9 milioni di euro per manutenzione stradale e impianti sportivi

Nuove risorse. La giunta regionale ha licenziato martedì 25 settembre il testo di un disegno di legge che apporta al bilancio di previsione 2018/20 una variazione negli stanziamenti. Ne dà notizia il vicepresidente e assessore al bilancio Gianluca Forcolin, sottolineandone l’opportunità in relazione all'andamento delle politiche regionali.

Nove milioni di euro

Lo stesso vicepresidente Forcolin svela poi l'importo: "Si tratta di una manovra di circa 9 milioni di euro, che porterà risorse fresche soprattutto per interventi finalizzati alla manutenzione ed al miglioramento delle nostre strade, ma anche nuova linfa ai comuni in ambito di impianti sportivi e pubblica sicurezza". Dal punto di vista tecnico-contabile, la variazione è resa possibile dalle minori necessità segnalate su alcune autorizzazioni di spesa approvate col bilancio di previsione per un totale di 6.026.000,00 euro e da un maggior introito di quasi 2.900.000,00 euro a valere sui proventi da concessioni su beni demaniali e patrimoniali.

Come verranno utilizzati

Gli importi disponibili permetteranno quindi, nel dettaglio, di soddisfare:

- per 7 milioni e 500mila euro esigenze di manutenzione ordinaria della rete viaria affidata a Veneto Strade;

- per 1 milione e 200mila euro interventi di impiantistica sportiva;

- per 580mila euro un’integrazione al contributo di funzionamento per la società Sistemi Territoriali spa;

- per 300mila euro interventi di pubblica sicurezza a favore dei comuni;

- per 180mila euro circa interventi in materia di mobilità e trasporti.

L'iter burocratico

Conclude Gianluca Forcolin: “Ancora una volta non appena si sono resi disponibili degli spazi nel bilancio, la Giunta regionale ha approvato in tempi celeri un provvedimento che, oltre a coprire le spese per le manutenzioni sulla rete viaria, permetterà anche lo scorrimento di graduatorie per impianti sportivi e ai comuni di intervenire in materia di sicurezza”. Il disegno di legge passa ora in consiglio regionale per l’approvazione che lo renderà esecutivo.