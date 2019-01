Ricerca d'eccellenza: 7 milioni euro dall'università per il progetto Stars 2019

«Follow your dreams and reach for the stars!» è il motto di Stars 2019 (Supporting Talent in ReSearch@University of Padua), il programma che mette a disposizione dei ricercatori eccellenti 7 milioni di euro per i migliori progetti di ricerca proposti.

Il programma

Stars 2019 nasce per promuovere e incoraggiare ricerche di elevato standard internazionale, innovative e ambiziose, con l’obiettivo di potenziare la capacità di attrarre finanziamenti competitivi esterni, e diffondere un atteggiamento positivo e aperto verso le opportunità di finanziamento alla ricerca di base in ambito internazionale.

I progetti selezionati

L’università di Padova ha stanziato 7 milioni di euro per quei ricercatori eccellenti le cui ricerche, ritenute innovative e ambiziose, saranno giudicate altamente competitive a livello europeo da tre commissioni di esperti internazionali nelle macroaree di ricerca delle Scienze sociali e umane (SH), delle Scienze della vita (LS) e delle Scienze fisiche e ingegneria (PE). Stars è aperto a tutte le aree scientifiche e finanzierà per due anni i progetti di ricerca che saranno sviluppati in uno dei trentadue dipartimenti dell’ateneo.

Come funziona

Tramite il bando "Stars Grants 2019" l’università sostiene iniziative individuali di ricerca che abbiano durata biennale. Il finanziamento adotta un approccio "bottom-up", senza aree prioritarie predefinite. I partecipanti sono invitati a presentare un progetto di ricerca in una delle venticinque aree scientifiche ricomprese nei tre domini dell’Erc, che corrispondono ai raggruppamenti disciplinari stabiliti dalle macroaree di ateneo (PE: Scienze fisiche e ingegneria, LS: Scienze della vita, SH: Scienze sociali e umane).

Obiettivi del programma

Il bando è progettato per incentivare la partecipazione dell’ateneo a bandi competitivi internazionali e, in particolare, alle call dello European Research Council. I vincitori dei finanziamenti si impegneranno a presentare una proposta nell’ambito dello Erc. L'unico criterio di valutazione dei progetti di ricerca sarà l’eccellenza scientifica.

Chi può partecipare?

Il bando è aperto a Principal Investigators (PIs) di qualsiasi età e nazionalità che desiderano svolgere la propria attività presso un dipartimento dell’ateneo e sono in grado di dimostrare la natura innovativa, l'ambizione e la realizzabilità della loro proposta scientifica. É possibile applicare a tre tipologie di finanziamento:

Stars Starting Grants (Stars-StG): per i PIs eccellenti nella fase di avvio del proprio team e/o della propria attività di ricerca indipendente;

Stars Consolidator Grants (Stars-CoG): per i PIs eccellenti, che già svolgono attività di ricerca presso Unipd, nella fase di consolidamento del proprio team e/o della propria attività di ricerca indipendente;

Stars Wild Card Grants (Stars-WiC): per i PIs che hanno presentato un progetto allo European Research Council nei bandi 2017 e 2018, hanno indicato l’Università di Padova quale Host Institution e pur avendo ottenuto il punteggio finale "A" nel secondo step di valutazione, risultando eleggibili per il finanziamento, non sono stati finanziati per limiti di budget.

Come e quando candidarsi

Il bando "Stars Grants 2019" è attivo dal 10 gennaio al 2 aprile (ore 13 ora italiana). La candidatura deve essere inviata tramite un sistema telematico al quale è necessario registrarsi: https://pica.cineca.it/. La procedura di presentazione del progetto, i form di candidatura e la descrizione dei documenti di supporto che è necessario allegare sono disponibili nell’allegato al bando “Guide for applicants and proposal templates” a questo sito.