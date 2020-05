Dalla statua in elicottero al sito "interattivo": le iniziative per il 13 giugno, festa di Sant'Antonio

«La storica Processione del Santo quest’anno avrà una forma tutta nuova. Non sulle strade, ma in cielo». L'annuncio ufficiale è arrivato nella mattinata di martedì 26 maggio tramite la pagina Facebook della Pontificia Basilica di sant'Antonio di Padova. E rappresenta un'incredibile alternativa per soddisfare fedeli e devoti.

Processione e sito

Sabato 13 giugno, infatti, la statua di Sant’Antonio contenente la “massa corporis” sorvolerà i cieli di Padova a bordo di un elicottero militare. Una "prima" assoluta, legata alle norme anti-Coronavirus che non consentono assembramenti e che hanno portato all'annullamento della consueta processione. Ma non è l'unica novità: registrandosi sul sito Internet www.13.giugno.org i fedeli potranno "partecipare online alla Festa di sant’Antonio 2020" direttamente da casa. Con la possibilità di seguire le celebrazioni, "toccare" virtualmente la tomba del Santo, scrivere un messaggio o una preghiera, ricevere il Pane di Sant'Antonio, dialogare con i Frati della Basilica, ricevere la benedizione e fare un'offerta.