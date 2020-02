Moreno Morello a Cittadella: con "Striscia la notizia" per dire basta ai mozziconi a terra

Una serie di pratiche virtuose per combattere la cattiva abitudine di gettare a terra i mozziconi di sigaretta e rispettare l'ambiente. É l'iniziativa accolta dal Comune di Cittadella che aderisce alla campagna lanciata da "Striscia la notizia".

L'iniziativa

Per suggellare l'accordo nella cittadina murata il 3 febbraio è arrivato lo storico inviato di bianco vestito Moreno Morello, già più volte ospite di iniziative nel Padovano, che ha incontrato il sindaco Luca Pierobon. «Con questo patto l'amministrazione vuole prima di tutto sensibilizzare su un fenomeno dilagante e fonte di inquinamento» ha spiegato il primo cittadino «É prevista nei prossimi mesi l'adozione di misure importanti, tra cui il potenziamento del numero di portacenere su tutto il territorio, ma anche campagne per far conoscere meglio questo tipo di inquinamento e una serie di altre azioni che saranno presto svelate. É un'opportunità che vogliamo dare ai cittadini per imparare a tutelare e rispettare maggiormente l'ambiente». Dopo un iniziale periodo di prova e informazione, fa sapere l'amministrazione comunale, scatteranno anche le sanzioni per i trasgressori.