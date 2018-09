Firmato Alessio-b e Zero Mentale: Padova si colora grazie al maxi-murales di InfoCamere

“Un'emozione a cielo aperto, nel cuore di Padova”. Non ci sono parole migliori di quelle utilizzate sul proprio account Twitter da InfoCamere per 'inquadrare' il maxi-murales realizzato dagli street artist Alessio-b e Zero Mentale (in collaborazione con la galleria CD Studio d'Arte) sulla facciata del Data Center in Corso Stati Uniti e intitolato “Blow with Sinapsi”.

L'opera

E la descrizione dell'opera - fornita sempre da InfoCamere insieme alle foto - è ancor più coinvolgente: “Una bambina soffia su un fiore di tarassaco e sprigiona farfalle colorate disegnando una rete che, come una sinapsi, collega il suo sogno con la realtà: un’immagine delicata e potente nello stesso tempo. Tutto su un muro. Se poi quel muro è alto 10 metri e largo 20 ed è la parete esterna del Data Center di un’azienda impegnata da oltre 40 anni a realizzare servizi digitali per le imprese, quella immagine diventa la rappresentazione di una vision, un invito alla condivisione, l’espressione di un desiderio collettivo”.

La realizzazione

L’arte di strada, che per sua natura è aperta a tutti e travalica i confini di gallerie e musei, è la forma che meglio poteva dare vita a questo progetto. Dieci giorni di lavoro che hanno visto impegnati i due artisti ed una squadra composta da dieci persone, 80 fogli di carta per la realizzazione del disegno e 300 bombolette di colore spruzzato su una superficie di oltre 200 metri quadrati. Il murale è una delle più grandi opere di street art eseguite a Padova ed è un tassello di un grande progetto che vede InfoCamere impegnata a rendere la vita lavorativa più vicina alle esigenze dei propri dipendenti, realizzando tra l’altro ambienti di lavoro aperti e dinamici e aree condivise dove poter coltivare idee da trasformare in servizi innovativi. Da questo percorso è nata l’idea di realizzare Blow with Sinapsi il cui obiettivo è creare un collegamento tra l’anima di InfoCamere (in particolare con il Data Center, suo cuore pulsante) con la città di Padova e con chiunque la visiti: farfalle in volo che ogni giorno disegnano una rete di valori condivisi.

Infocamere

InfoCamere, che custodisce il patrimonio informativo delle Camere di Commercio italiane, è un’azienda nata a Padova nel 1974, da qui cresciuta fino a raggiungere gli attuali 850 dipendenti distribuiti anche nelle sedi di Roma, Bari e Milano. Una impresa con una visione che le ha permesso di affermarsi in un settore molto competitivo, quello dell’innovation technology, dove evolve solo chi sa guardare lontano e chi riesce a tenere il passo di una tecnologia in continua e veloce trasformazione, anticipando l’evoluzione della società. Una visione fondata su tre pilastri: le persone (“People”) - determinanti in un’azienda di servizi in cui idee, progetti e sviluppo sono al centro - i luoghi (“Place”) in cui queste lavorano - le piattaforme tecnologiche (“Platform”) sviluppate per accogliere i servizi che InfoCamere realizza per conto delle Camere di Commercio italiane, a favore di tutte le imprese.