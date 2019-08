Antiscivolo e ad elevata rifrangenza: arrivano le strisce pedonali "intelligenti"

Guai a definirle "rivoluzionarie", perché in questi casi il rischio che qualche altro Comune esca allo scoperto rivendicandone l'invenzione o la paternità è elevato. Ma di sicuro sono utili, preziose e chi più ne ha più ne metta: ad Abano Terme arrivano le strisce pedonali "intelligenti".

La novità

Ad annunciarlo è Federico Barbierato, sindaco del Comune termale, che spiega la novità sul proprio profilo Facebook: "In via Appia Monterosso stiamo sperimentando un attraversamento pedonale eseguito in un materiale a base di resine metacriliche esenti da solvente (è stato steso con macchina a rullo motorizzato con finitura a “goccia”) con l'obiettivo di creare l'antiscivolo sia in condizioni di asciutto che di bagnato. L’attraversamento è ad elevata rifrangenza notturna grazie all’aggiunta di microsfere di vetro nelle fasce bianche, e di carburo di silicio nella parte nera con il risultato di darne risalto anche nelle ore diurne".