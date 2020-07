Macerata chiama, Padova risponde: inaugurata "Casa-Kito" nei territori colpiti dal terremoto

Un centro inter-generazionale. E una distanza di 400 km che si annulla, nel nome della solidarietà: presentata a Palazzo Moroni "Casa-Kito", struttura realizzata a Caldarola (Macerata) dall'omonima associazione no-profit padovana che da anni si occupa di prevenzione e risposta all’emergenza nelle zone colpite da disastri naturali.

"Casa-Kito"

"Casa-Kito" è una struttura polivalente di 140 mq in lamellare di legno, su basamento in calcestruzzo armato, realizzata nel paese delle Marche fortemente colpito dal terremoto del 2016. L’edificio è localizzato vicino all’insediamento delle SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza), in modo da consentire alla comunità, e in particolare ad anziani e bambini, di riaggregarsi in sicurezza. Nato grazie all'interessamento dell'associazione Kito, il progetto è stato portato a termine grazie al patrocinio del Comune di Padova e agli sponsor Ikea e Banca Sella oltre all'Otto per Mille Valdese.