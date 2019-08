SuperEnalotto, la fortuna bacia anche la città: centrato un "5" da quasi 29mila euro

La "caccia al vincitore" è già partita: dopo gli ultimi casi in provincia ora è Padova città a registrare un "5" al SuperEnalotto.

La vincita

Nel concorso di martedì 27 agosto è stato infatti centrato un "cinque" da 28.846,95 euro. La schedina vincente è stata convalidata al Bar Tabacchi "Città Giardino" di via Francesco Nullo 6. Il jackpot, nel frattempo, ha raggiunto - come comunica Agipronews - i 56,5 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e terzo al mondo.