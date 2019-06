SuperEnalotto, colpaccio sfiorato nell'Alta: centrato un 5 da oltre 25mila euro

Non osiamo pensare cosa sarebbe successo in caso di jackpot. Ma pagheremmo tutti oro per una simile vincita: nell'Alta Padovana è stato centrato un 5 al SuperEnalotto da oltre 25mila euro.

La vincita

25.866,61 euro, per la precisione: il concorso fortunato è quello di martedì 18 giugno e la schedina vincente è stata convalidata nella Tabaccheria "Al Santo" di via Commerciale 37 a Villa del Conte. Nel frattempo il Jackpot - come riporta AgiPro - ha raggiunto i 172.7 milioni di euro, premio più alto al mondo e al secondo posto nella storia del gioco, a un passo dai 177.7 milioni vinti in tutta Italia (grazie a un sistema) nel 2010. L’ultima sestina vincente è stata centrata quasi un anno fa, il 23 giugno 2018, con un sistema che ha distribuito 51.3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Veneto il “6” manca da agosto 2017, con 78 milioni di euro vinti a Caorle.