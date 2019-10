SuperEnalotto, maxi-vincita: centrato un “5” nell'hinterland di Padova

Negli ultimi tempi la Dea Bendata aveva più volte baciato la città. Adesso, però, sembra essersi spostata di qualche chilometro: in zona Ovest è infatti stato centrato un “5” da quasi 37mila euro.

La vincita

Per la precisione 36.809,27 euro: la schedina vincente è stata convalidata alla tabaccheria di via Sant'Antonio a San Domenico di Selvazzano, mentre del vincitore non si sa al momento nulla. Sul territorio nazionale l'ultimo "6" risale allo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro vinti a Montechiarugolo in provincia di Parma. In Veneto invece il “6” manca dall'agosto 2017 quando 78 milioni furono vinti da un fortunato cittadino a Caorle (fonte dati: Agipronews).