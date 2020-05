Bus e tram, tariffe ridotte per i biglietti urbani acquistati via app con carta di credito

A partire da mercoledì 6 maggio (e fino a nuova comunicazione) saranno in vigore tariffe ridotte per l’acquisto via App - e pagamento con carta di credito - dei principali biglietti urbani del trasporto pubblico locale di Padova.

Le tariffe

A darne notizia è Busitalia Veneto, che specifica: “In particolare, il biglietto urbano da una tratta passa da 1,80 ad 1,30 euro, il biglietto urbano da due tratte passa da 2 euro ad 1,50 euro mentre il biglietto famiglia passa da 4 a 3 euro. La riduzione delle tariffe, deliberata dall’amministrazione comunale di Padova, si inquadra nell’ambito delle iniziative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed agevolare nel contempo l’acquisto a seguito della sospensione della vendita a bordo da parte del conducente e della chiusura della maggior parte delle rivendite esterne a causa del periodo di lockdown. Per motivi tecnici legati all’allineamento dei diversi gestori telefonici, la riduzione è in vigore al momento soltanto per coloro che effettuano il pagamento con carta di credito, mentre quelli che invece intendono pagare con addebito sul conto telefonico, dovranno attendere il prossimo primo giugno per accedere alla tariffa ridotta. È possibile attivare il pagamento via App scaricando le applicazioni Busitalia Veneto, oppure Mycicero, Dropticket e Nugo, disponibili per tutti i principali sistemi operativi. Il biglietto via App può essere utilizzato anche per il servizio diurno di bus a chiamata. Per l’accesso al servizio sono comunque sempre disponibili biglietti cartacei, acquistabili sia attraverso le rivendite esterne attualmente aperte, che dalle emettitrici automatiche presenti alle principali fermate del tram”.