"Il Taser? Non conviene neppure economicamente"

Stefano Iannaccone, è giornalista, esperto di armi e curatore della campagna Addio alle Armi. Lui come altri tra attivisti dei diritti umani e giornalisti si sta molto occupando Taser in questo periodo. Un approccio che parte anche dall'aspetto economico.

Soldi

“Non ci sono soldi - esordisce Iannacone - per garantire un’adeguata strumentazione agli agenti di polizia e poi però si trova il modo di acquistare un’arma che in base alle stime, e se si fanno grandi numeri come di certo in questo caso, viene a costare tra i 500 e i 700 euro. Il pezzo singolo invece, a prezzo di listino, sarebbe a 1200 euro. Non c’è un bando, quindi non si capisce quanto costi economicamente alla collettività perché non si conosce il numero dei pezzi ordinati". Poi aggiunge: "La questione è proprio pratica, perché non migliorare le altre dotazioni e risolvere i problemi che già ci sono anziché spendere dei soldi aggiuntivi per avere un'arma in più?”

Senza bando

L’assenza del bando poi, nega la trasparenza: “E’ vero che siamo in fase sperimentale, ma ci sarà pur bisogno di farlo, un bando. Proprio per una questione di trasparenza anche per esplicitare quanti pezzi si contano e quanto costa allo Stato". Come speri andrà: “Certo, auspico che venga accantonato, il Taser, dopo la fase sperimentale. Quei soldi io li voglio lasciare nel comparto sicurezza, perché la mia non è una presa di posizione ideologica. Preferisco investire in parco auto, in mensilità. Spostare quei fondi su altri capitoli che possono migliorare la vita degli agenti”.

Il questore Fassari

E' stato presentato anche a Padova, questa mattina: “Il questore di Padova è sorprendente, ma bisogna dirlo, ha un approccio intelligente a evitare domande scomode. Però dire che i casi di mortalità nel mondo, sono uno o due, denota un approccio poco scientifico alla materia”. E’ anche vero che poi questo tipo di situazioni coinvolgono i più emarginati, i più poveri, se pensiamo ai dati di come viene utilizzata nel mondo: “Un esempio in questo caso significativo è quello di Dalian Atckinson, il calciatore inglese morto dopo essere stato colpito dal dardo sparato dal Taser”. Aveva 48 anni, un passato in Premier League in diverse squadre, ma particolarmente legato ai colori dell’Aston Villa. Ma c'è un caso recentissimo, di giusto pochi giorni fa, che ha convolto un ragazzino diciassettenne provocando il lui un arresto cardiaco.

Sbandati

“Qui si parla di sbandati o magari di uno che ha bevuto. Se l’agente è addestrato come dice il questore ha già ciò che di cui gli serve, non serve il Taser. Ci sono dei pericoli, può non interessare parlare dei morti in Inghilterra, in Canada e negli Usa. Poi, scusa la retorica, c’è il paradosso della benzina che non si può mettere e poi però si ha un’arma in più.Il modello che abbiamo noi in prova è meno performante è può avere bisogno di più scariche, sommandole può essere pericoloso. Pensiamo paradossalmente che invece il target, uno sbandato, un delinquente comune, è portato a reagire a una prova di forza perpetrato nei suoi confronti".

Business sicurezza?

Si vuole favorire un’azienda, Axon nello specifico, com’è accaduto in certi casi anche nel recente passato, o ci sono altri tipi di errori? “Sono quegli accordi che si trascinano, da Alfano a Minniti e sono arrivati ora a Salvini. Nessuno ha mai bloccato il progetto, ma in questa confusa continuità, in questa situazione non lineare sono passati degli anni. L’iter lo hanno avviato per l’acquisto di un modello e oggi ne sono usciti di più modermi. Più che una furbizia dell’azienda - conclude Iannacone - mi sembra che sia più scarsa attenzione, da parte chi ha acquistato”.