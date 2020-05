I ristoratori delle Tavole Tauriliane tornano ai fornelli per le cucine economiche di Padova

Dopo il lungo periodo di blocco forzato per l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid19, pur se siamo ancora in questa cosddetta “Fase2 ”, verso un ritorno graduale alla normalità, i ristoratori delle Tavole Tauriliane, con grande entusiamo, torneranno, anche solo per un giorno, a fare il loro mestiere.

A fianco di Suora Albina

In attesa delle decisioni finali del governo sul termine definitivo che consentirà di riaprire i ristoranti, sabato 9 maggio i cuochi delle Tavole Tauriliane scenderanno a fianco di Suora Albina delle cucine economiche di Padova per preparare circa 230/250 pasti. Un ringraziamento doveroso al vice presidente della provincia di Padova Vincenzo Gottardo, tra gli artefici dell'evento, per averli voluti quali comparse ai fornelli di quello che tutti si agurano possa essere un pranzo davvero apprezzato per gli ospti elle cucine economiche di Suor Albina. Una certezza dalle Tavole Tauriliane: «A lei, cara Madre, assicuriamo che il menù che prepareremo contribuirà una volta di più alla sua infaticabile opera di portare sorriso sui volti di migliaia di persone che ogni giorno lei accoglie nella sua mensa».

Il menu

Nel dettaglio verrà servito un risotto di asparagi dei campi di Pernumia, una pasta corta al pomodoro e basilico e/o all'olio di oliva dei nostri Colli Euganei, pollo di corte degli allevamenti padovani accompagnato a croccanti patate al forno.