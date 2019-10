Corso Milano, spuntano i tavolini della gelateria "La Romana" nella nuova piazzetta

Da "parcheggio abusivo" a piazzetta. E ora con tanto di tavolini: la "rivoluzione" di Corso Milano continua.

Tavolini

Tra i tanti cambiamenti dell'importante arteria del centro di Padova la più evidente (ed eclatante) riguarda l'angolo antistante la gelateria "La Romana", prima utilizzato per soste selvagge con auto in tripla fila - e quattro frecce - pur di gustarsi le prelibatezze del suddetto esercizio commerciale e ora transennato per creare una sorta di "piazzetta" vietata a qualsivoglia mezzo motorizzato. E in cui, negli ultimi giorni, sono comparsi anche i tavolini della gelateria, che sulla propria pagina Facebook ha annunciato il tutto con un emblematico "C'è qualcosa di nuovo in Corso Milano". Con buona pace di chi si lamenta della rivoluzione...